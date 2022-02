Stiri pe aceeasi tema

- Liderul belarus Aleksandr Lukasenko a sosit vineri la Moscova pentru discutii cu presedintele rus Vladimir Putin despre durata ramanerii fortelor militare ruse pe teritoriul Belarusului, dupa exercitiile militare comune care se incheie duminica, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Forțele armate ruse și cele bieloruse continua exercițiile militare comune, chiar langa granița cu Ucraina.Ministerul rus al Apararii a publicat luni (14 februarie) imagini cu avioane de lupta SU-30 care patruleaza granițele aeriene ale Rusiei și Belarusului, ca parte a exercițiilor militare comune.…

- Guvernul de ka Kiev a cerut cetatenilor sambata, 12 februarie, sa ramana calmi si uniti, declarand ca fortele armate sunt gata sa respinga orice atac asupra tarii, pe fondul temerilor ca Rusia ar fi gata sa declanșeze invazia, relateaza agenția Reuters, preluata de Agerpres . „Acum este esential sa…

- Fortele militare din Rusia si Belarus au inceput joi exercitii de mare amploare, au anuntat ministerele apararii de la Moscova si Minsk. Manevrele au loc in sudul Belarusului, in apropierea frontierei cu Ucraina, si vor dura zece zile, transmite dpa. Militarii vor actiona in cinci zone de…

- Agențiile de presa rusești anunța marți demararea unor exerciții militare în sudul Rusiei, la doar câteva ore dupa ce președintele Vladimir Putin i-a promis omologului sau francez Emmanuel Macron ca Moscova nu va lansa noi manevre în apropierea graniței cu Ucraina, relateaza Reuters.La…

- Dupa cinci ore de dialog cu președintele rus Vladimir Putin, Emmanuel Macron a declarat ca „suntem constienti de gravitatea situatiei si de necesitatea imperativa de a gasi drumul pacii si stabilitatii in Europa”. Cei doi au afirmat ca discutia a fost una utila. Presedintele francez Emmanuel Macron…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat luni ca fortele ruse trimise in Kazahstan pentrua sustine puterea kazaha - vizata in opinia sa de ”terorismul international” - vor parasi tara dupa ce isi incheie misiunea, relateaza AFP, conform news.ro. Liderul de la Kremlin apreciaza ca vecinul…

- Rusia si Belarus intentioneaza sa efectueze exercitii militare comune în februarie sau martie 2022, a anuntat miercuri presedintele rus Vladimir Putin, la o întâlnire cu omologul sau belarus Aleksandr Lukasenko, transmisa în direct de televiziunea de stat.Conform informatiilor…