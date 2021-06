Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) a prezentat un plan de sustinere a Belarusului, in valoare de pana la trei miliarde de euro - in cazul unei tranzitii democratice, dupa plecarea lui Aleksandr Lukasenko de la putere, relateaza AFP.

- "Am actionat legal protejand oamenii", a declarat Lukasenko, potrivit agentiei de stat Belta, in primele sale comentarii asupra deturnarii avionului.Potrivit presedintelui belarus, a-l acuza ca a trimis un avion de vanatoare MiG-29 pentru a forta aterizarea zborului Ryanair este "o minciuna".De asemenea,…

- Cancelaria prezidentiala de la Kiev a transmis ca președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, ar trebui sa respecte uzantele diplomatice și sa rezolve problema legata de propria sa legitimitate. Inainte de a indica modul in care ar trebui sa se comporte liderul ucrainean Volodimir Zelenski…

- Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a cerut Ministrului Sanatații, Dmitri Pinevici sa grabeasca dezvoltarea vaccinului autohton impotriva coronavirusului și a promis ca acesta va deveni "cel mai bun" din lume, transmite BelTA. Potrivit acestuia, preparatul din Belarus trebuie dezvoltat cit mai…

- Ministrul de interne al Marii Britanii, Priti Patel, prezinta miercuri o reforma a sistemului de azil, ce prevede sa nu le mai fie acordate aceleasi drepturi migrantilor care au intrat legal sau ilegal in tara, o masura denuntata ca 'inumana' de Crucea Rosie, transmite AFP, potrivit AGERPRES.…

- Germania se asteapta sa fie tinta unor operatiuni de dezinformare derulate de Rusia in perspectiva alegerilor legislative din septembrie, a transmis vineri ministrul Afacerilor Externe, Heiko Maas, care a adaugat ca astfel de manevre sunt "inacceptabile", relateaza AFP. "Stim ca Germania este…

