Portalul opoziției din Belarus, Nexta, a anunțat ca, duminica, fondatorul și fostul redactor șef al site-ului, Roman Protasievici, a fost arestat imediat dupa aterizarea de urgența la Minsk a avionului civil ce efectua un zbor de la Atena cu destinația Vilnius, in Lituania. Avionul, un Boeing 737 al companiei Ryanair, a fost deviat de la […] Lukașenko a ajuns sa ordone deturnarea unui avion civil cu destinație in alta țara pentru a aresta un opozant