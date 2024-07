Stiri pe aceeasi tema

- Este o perioada cu mari emoții atat pentru sportivi, cat și pentru antrenori, in contextul Jocurilor Olimpice de la Paris 2024. Primul roman care și-a trecut in palmares o medalie de aur la aceasta ediție a Olimpiadei a trait intens momentul finalei, alaturi de eleva sa. Medalie de aur pentru eleva…

- Elevii romani stralucesc constant și obțin rezultate la varf la concursurile internaționale de matematica. Au demonstrat-o cu prisosința și la Olimpiada Internaționala de Matematica, organizata saptamana trecuta in Marea Britanie, dar și la Olimpiada Balcanica de Matematica pentru Juniori, de luna trecuta,…

- Peste 100 de medii foarte bune au fost obținute de elevii de la CNMV Turda la sesiunea de vara a bacalaureatului din acest an. Cea mai mare medie ii aparține Mariei Rusu, respectiv 9,80 iar aprecierile reprezentanților unitații de invațamant nu s-au lasat așteptate: „Avem bucuria de a o felicita pe…

- Ioana-Noemi Munteanu, o eleva din clasa a XII-a la Colegiul Național “Vasile Alecsandri” din Bacau, a fost selectata sa faca parte din lotul național olimpic care va reprezenta Romania la cea de-a 35-a ediție a Olimpiadei Internaționale de Biologie. Competiția va avea loc in perioada 6-14 iulie 2024,…

- Elevii romani au stralucit la Olimpiada Balcanica de Matematica pentru Juniori desfașurata in Antalya, Turcia Sursa articolului: Medalie de aur și cinci de argint pentru Romania la Olimpiada Balcanica de Matematica pentru Juniori Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Alexandra Popescu, eleva in clasa a XII a la Colegiul National 39; 39;Ecaterina Teodoroiu 39; 39; din Targu Jiu, a reusit, prin multa munca si ambitie, dorinta si sacrificiu, performanta de a obtine o bursa integrala in valoare de 400.000 de dolari la celebra Universitate Dartmouth din New Hampshire,…

- Colegiul Național din Iași organizeaza sambata, 11 mai, a doua ediție a Concursului Național de Lingvistica ”Alexandru Philippide”. Competiția este parte componenta a concursului interdisciplinar ”Literatura și celelalte arte”. Elevii de gimnaziu pot participa la categoria incepator, destinata celor…