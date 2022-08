Luis Suarez a marcat primul gol de la revenirea la Nacional Montevideo (Video)

Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul uruguayan Luis Suarez revine la clubul sau formator, dupa ce a semnat un contract pe cinci luni cu Nacional Montevideo. Presedintele clubului Jose Fuentes a declarat ca jucatorul va ajunge la Montevideo la finalul saptamanii si va fi "pregatit" pentru meciul de marti, 2 august, din Copa Sudamericana,…

- Luis Suarez (35 de ani) va semna cu Nacional Montevideo, primul sau club profesionist. Suporterii fac campanie de zece zile pentru a-l readuce acasa. Un singur sezon a jucat legendarul atacant celest la Nacional, La Montevideo, semnase primul contract de fotbalist profesionist, „Bolso” fusese prima…

- Atacantul polonez Robert Lewandowski ar putea refuza sa reia pregatirea cu Bayern, in cazul in care clubul bavarez respinge toate ofertele Barcelonei. Acoperita de datorii, cautand soluții sa supraviețuiasca și sa acționeze și in mercato, pentru ca Xavi sa formeze o echipa puternica, Barcelona a facut…

- La 35 de ani, atacantul uruguayan Luis Suarez se intoarce in America de Sud. Liber de contract dupa desparțirea de Atletico, are acord total cu River Plate. Un singur sezon jucase Luis Suarez in Uruguay, in 2005-2006, la Nacional, clubul adolescenței sale. De acolo s-a transferat in Olanda, la Groningen,…

- De-acum este oficial: Sadio Mane este noul jucator al echipei Bayern Munchen. Atacantul a plecat de la Liverpool, grupare alaturi de care a jucat finala Champions League in sezonul recent incheiat (meci pierdut impotriva lui Real Madrid).

- Jurgen Klopp (54 de ani) a spus ca nu va cheltui niciodata 100 de milioane de euro pentru un jucator, aluzie la transferul lui Pogba la Manchester United, in 2016. „Mutarea” uruguayanului Darwin Nunez de la Benfica il contrazice. Atacantul de 22 de ani a devenit cel mai costisitor transfer din istoria…

- Mohamed Salah (29 de ani) mai are contract cu Liverpool pana in vara lui 2023. „Cormoranii” ar vrea sa-l pastreze pe termen lung, dar egipteanul este sedus de Barcelona. Din 2017 la Liverpool, Mohamed Salah mai are un an de contract cu vicecampioana Angliei. Va ramane la Liverpool cu siguranța pana…

- Atacantul senegalez Sadio Mane ar fi luat decizia definitiva de a parasi Anfield in aceasta vara și le-a explicat decizia sa coechipierilor sai in ca din vestiarul de pe Stade de France, relateaza mai multe publicații sportive.