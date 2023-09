Stiri pe aceeasi tema

- Borja Iglesias (30 de ani), atacantul lui Betis, a anunțat ca nu se va mai prezenta la acțiunile naționalei Spaniei, din cauza lui Luis Rubiales, președintele Federației Spaniole de Fotbal. Rubiales a facut un gest scandalos dupa finala Campionatului Mondial de Fotbal Feminin, Spania - Anglia 1-0. El…

- Luis Rubiales este de cinci zile in ziarele de sport din lumea intreaga. A sarutat o jucatoare pe gura, dupa ce Spania a caștigat titlul mondial la fotbal feminin, și a fost supus unui val uriaș de critici. El Pais susține ca președintele Federației Spaniole de Fotbal iși va prezenta astazi demisia.…

- Comisia de Disciplina a FIFA a deschis o procedura disciplinara impotriva lui Luis Rubiales, președintele Federației Spaniole de Fotbal, ca urmare a sarutului nesolicitat pe care acesta i l-a dat caștigatoarei Cupei Mondiale de fotbal feminin Jenni Hermoso, a anunțat joi forul fotbalistic mondial.Incidentul…

- Luis Rubiales, care este vizat de numeroase critici pentru ca a sarutat-o pe Jenni Hermoso dupa finala Cupei Mondiale de fotbal feminin, dintre Spania si Anglia, este anchetat de un tribunal din suburbiile Madridului pentru o deplasare la New York platita de Federatia Spaniola de Fotbal, relateaza RMC…

- Presedintele Federatiei Spaniole de Fotbal, Luis Rubiales, a fost criticat, duminica, pentru ca a sarutat-o pe gura pe atacanta Jenni Hermoso, dupa ce Spania a invins Anglia cu 1-0 in finala Cupei Mondiale, potrivit news.ro.In imaginile filmate pe podiumul de pe stadionul ANZ din Sydney se vede clar…

- Nationala feminina spaniola a castigat prima sa Cupa Mondiala, Spania devenind astfel a doua tara (dupa Germania) care a castigat cel mai prestigios trofeu din fotbal, atat la masculin, cat si la feminin. Cu toate acestea, o imagine a facut inconjurul retelelor de socializare si aproape ca a eclipsat…

- Luis Rubiales (45 de ani), președintele Federației Spaniole de Fotbal, a facut un gest controversat pe podium, dupa ce naționala feminina iberica a caștigat Campionatul Mondial. Spania a caștigat finala Mondialului cu Anglia, scor 1-0, insa un moment de la ceremonia de celebrare a atras atenția, atunci…

- Reprezentativa Spaniei a invins, duminica, la Sydney, cu scorul de 1-0, selectionata Angliei, si a castigat in premiera Cupa Mondiala la fotbal feminin.Unicul gol al meciului a fost marcat de capitanul Olga Carmona, in minutul 29, conform news.ro In minutul 70, Spania a ratat un penalti prin…