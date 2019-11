Stiri pe aceeasi tema

- Vecinii lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul de la Caracal, nu cred ca Ștefan Risipiceanu, barbatul care a fost reținut miercuri dupa-amiaza, ar fi putut sa-i fie complice acestuia.

- Bunicul Luizei Melencu a oferit o prima reactie dupa ce DIICOT a anuntat ca presupusul complice al lui Gheorghe Dinca a fost retinut. Este vorba de Stefan Risipiceanu, un barbat de 46 de ani care ar fi violat-o pe Luiza Melencu in ziua rapirii.

- Lucian Mandruța a lansat o ipoteza șocanta in cazul Mihaelei Adriana Fieraru, fetița din localitatea Gura Șuții care a fost gasita moarta pe un camp. Jurnalistul susține ca trupul copilei a fost infașurat intr-o folie din plastic, iar, cel mai probabil, anchetatorii au trecut pe langa el deoarece l-au…

- Gheorghe Dinca a avut o reacție incredibila atunci cand i s-a aratat o fotografie in care apare Luiza Melencu. Principalul suspect in cazul Caracal nu s-a putut abține sa nu exclame ceva cu totul neașteptat.

- O ancheta de amploare are loc in județul Arges. Cazul a pornit dupa ce mama unei fete a mers, la inceputul lunii august, la Caracal, in fata casei lui Gheorghe Dinca, și a povestit ca adolescenta a disparut de acasa și autoritațile nu au facut nimic. Femeia a spus ca și-a salvat fata de 15 ani de…

- Psihologul criminalist Tudorel Butoi a declarat, miercuri, la „Marius Tuca Show”, ca a identificat, in fotografiile efectuate la oasele gasite in cenusa din casa lui Gheorghe Dinca, 42 de nasturi de blugi, ceea ce da de gandit in conditiile in care suspectul a spus ca si-a ars victimele. El a subliniat…