- Cazul crimelor de la Caracal a șocat intreaga țara, dar se pare ca deși Gheorghe Dinca a fost arestat și trimis in judecata, detalii uluitoare din ancheta continua sa iasa la iveala! O inregistrare secreta cu verișoara Monicai Melencu, fiinca Luizei, a fost prezentata publicului! Ce a dezvaluit femeia?

- Complicele lui Gheorge Dinca a facut declarații naucitoare in fața instanței. "Am violat eu altele, dar pe asta nu", ar fi spus acesta fara nicio remușcare, referindu-se la Luiza Melencu. Prietenul lui Dinca, Ștefan Risipiceanu, iși va petrece urmatoarele 30 de zile in spatele gratiilor.…

- Dupa retinerea lui Stefan Risipiceanu, complicele lui Gheorghe Dinca, Luis Lazarus a rabufnit pe retelele de socializare! Jurnalistul a amintit unei tari intregi ca el a fost cel care l-a gasit pe colocatarul din casa groazei, chiar a doua zi dupa izbucnirea scandalului. Insa, a fost arestat... patru…

- Ștefan Risipiceanu este noul nume cheie din cazul Caracal, barbatul care i-ar fi complice lui Gheorghe Dinca. Deși probele nu arata implicarea acestuia in uciderea fetelor, in casa ororilor anchetatorii au gasit urme de saliva care aparțin inculpatului. "Fanica", așa cum il știu vecinii, ar fi violat-o…

- Se complica din nou lucrurile in cazul anchetei din Caracal! La cateva ore dupa ce s-a aflat ca Ștefan Risipiceanu a violat-o pe Luiza Melencu in timp ce se afla rapita in casa lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal este din nou audiat, joi dimineața.