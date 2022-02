Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut doua saptamani de cand Mihai Onila a fost criticat dur in mediul online pentru anumite acțiuni ale sale, iar acum este implicat din nou intr-un alt scandal pe rețelele de socializare. Se pare ca anumite persoane fac tot posibilul sa-i arate cat de mult il displac. Iata replica artistului!

- Jador a fost nevoit sa ajunga la Poliție, dupa ce și-a parcat mașina intr-un loc nepermis. In exclusivitate pentru Antena Stars, Cosmin Isaila, impresarul cantarețului, a oferit detalii despre intamplarea prin care a trecut vedeta. Cum a fost pedepsit.

- Sorin Brotnei apare rareori alaturi de familia lui, dar de data aceasta s-a lasat filmat in ipostaze emoționate. In cadrul unui interviu organizat chiar in casa artistului de la Akcent, acesta și soția lui au facut dezvaluiri despre viața lor de familie.

- Oana Zavoranu a șocat pe toata lumea, asta imediat dupa ce a declarat in direct la Antena Stars ca vrea sa se mute definitiv din Romania! Ce a determinat-o pe frumoasa bruneta sa ia aceasta decizie impreuna cu soțul ei, Alex Ashraf! Declarațiile vedetei in exclusivitate!

- Carmen de la Salciua traiește o frumoasa poveste de dragoste de cateva luni. Vedeta l-a cunoscut pe Marian Corcheș cu care la scurt timp s-a și mutat impreuna. Declarațiile exclusive ale vedetei, la Antena Stars, despre noua relație.

- Rareș Ciortan ne-a oferit in exclusivitate primele declarații despre bataia din Londra, care a avut loc imediat dupa concertul lui Jador. Fostul iubit al Anei Mocanu a fost lovit de mai mulți barbați care l-au urmarit pe el și pe Jador imediat dupa ce și-a terminat evenimentul.

- De cand s-au impacat, Oana Roman și Marius Elisei se ințeleg mai bine ca niciodata. Cu ce se ocupa vedeta știe toata lumea, insa mulți au fost curioși sa afle cu ce se ocupa partenerul acesteia. Oana Roman a raspuns pe una dintre rețelele de socializare tuturor curiozitaților fanilor ei. Vedeta a fost…

- Alin Pascal și mama sa, Matilda Pascal Cojocarița, au o relație demna de invidiat, asta deoarece se ințeleg foarte bine. Ei bine, cu toate astea, ca in orice relație mama-fiu, au existat și divergențe sau probleme, insa asta i-a facut sa fie puternici și mai aproape unul de altul. In cadrul unui interviu…