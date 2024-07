Stiri pe aceeasi tema

- Spania a invins-o pe Franța cu scorul de 2-1 in semifinalele Campionatului European din Germania. Marca și L'Equipe, cele mai prestigioase cotidiene sportive ale celor doua țari, au oferit titluri sugestive. „Furia Roja” a caștigat in urma golurilor semnate de Dani Olmo și Lamine Yamal. Ibericii merg…

- Didier Deschamps, selecționerul Franței, a elogiat Spania, dupa ce „Furia Roja” a invins reprezentativa „cocoșilor galici”, scor 2-1, și s-a calificat in finala Campionatului European din Germania. Deschamps a spus despre reprezentativa pregatita de Luis de la Fuente ca a fost „superioara in maiestrie”…

- Selecționerul iberic Luis de la Fuente (63 de ani) a propus modificarea regulamentului, prin eliminarea prelungirilor și trecerea direct la loviturile de departajare, „cel puțin pana la semifinale și finala”. Propunerea tehnicianului spaniol vine cu cateva ore inainte de meciul cu Franța, dupa ce specialiștii…

- Alvaro Morata (31 de ani), capitanul Spaniei, se gandește foarte serios sa se retraga de la reprezentativa „Furia Roja”, la finalul Campionatului European din Germania. Morata a recunoscut ca ia in calcul varianta in care va parasi naționala pentru care a marcat 36 de goluri in 78 de selecții. ...

- Nimeni nu a caștigat de doua ori Campionat European de Fotbal din postura de antrenor # Dintre cei 16 antrenori caștigatori de pana acum, 4 sunt nemți, 3 spanioli # Daca Luis de la Fuente va conduce „Furia Roja” catre gloria continentala, atunci Spania va egala Germania la numarul de selecționeri caștigatori…

- Anthony Taylor (45 de ani), englezul care a condus „sfertul” Germania - Spania (2-1) și a fost criticat pentru ca nu a decis sa penalizeze hențul in careu comis de Marc Cucurella, a fost distrus acum un an de Jose Mourinho, tot pentru o lovitura de la 11 metri refuzata Romei, in finalul finalei Europa…

- Didier Deschamps (55 de ani), selecționerul Franței, este de parere ca Spania, viitoarea adversara din semifinalele Campionatului European din Germania este cea mai buna echipa de la acest turneu final. Spania și Franța sunt primele echipe care au obținut calificarea in semifinalele de la Euro 2024.…

- Selecționerul Luis de la Fuente (62 de ani) a anunțat lotul final al Spaniei pentru Campionatul European din Germania, care va debuta pe 14 iunie. Au ramas 26 de jucatori din cei 29 convocați inițial. ...