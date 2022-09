Luis De Guindos (BCE): Băncile trebuie să-şi majoreze provizioanele pentru a face faţă încetinirii economiei Bancile din zona euro vor trebui sa-si majoreze provizioanele pentru a face fata consecintelor incetinirii economiei, din cauza efectelor negative ale invadarii Ucrainei de catre Rusia, a afirmat luni Luis de Guindos, vicepresedintele Bancii Centrale Europene, transmite Reuters. “Incetinirea economiei va duce la o potentiala crestere a insolventelor…deja incercam sa convingem bancile sa-si prezinte planurile deoarece fara indoiala va exista un impact”, a declarat De Guindos. Acesta a adaugat: “Sa nu fim orbi la efectele pe termen scurt, bancile vor trebui sa-si majoreze provizioanele”, chiar daca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

