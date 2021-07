Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe guverne au utilizat instrumente informatice de spionaj dezvoltate de o companie israeliana pentru a monitoriza responsabili politici, disidenti, jurnalisti, universitari si militanti pentru drepturile omului, potrivit unor experti din cadrul Microsoft și Citizen Lab, citati joi de AFP.

- In intreaga istorie a social-democrației pesediste romanești, perioada 2020-2021 pare sa fie, de departe, cea mai proasta. Cu alegeri generale caștigate gafait in 2020 dar pierzand umilitor jocul puterii in favoarea unui PNL tenace și a unui USR bine calculat, PSD a devenit, in ultima perioada, doar…

- Grupul consilierilor locali ai Alianței Social Umaniste ((PSD/PPU-SL) solicita demisia din funcție a prefectului Leonard Bulai, dupa ce instanța a respins acțiunea prin care acesta a atacat hotararea de adoptare a bugetului municipiului Bacau. “Instanța de judecata nu doar ca a validat bugetul municipiului…

- Mai multe demisii au fost inregistrate in ultimele zile la postul de televiziune Antena 3, conform zvonurilor de pe piața. Patru reporteri și un editor și-au gasit de munca in alta parte și urmeaza sa se transfere la alte instituții media. Unii au plecat deja, alți urmeaza sa o faca atunci cand li se…

- Principalul partid de opozitie din Georgia a anuntat duminica sfarsitul boicotului sau parlamentar care a scufundat tara intr-o criza politica fara precedent, dupa contestatele alegeri desfasurate anul trecut, noteaza AFP. Partidele de opozitie au denuntat fraude masive la alegerile parlamentare din…

- Proiectul USR PLUS privind acordarea de zile libere persoanelor care se vaccineaza nu a intrunit luni, in plenul Senatului, numarul de voturi necesare adoptarii. Proiectul a primit 57 de voturi 'pentru' si avea nevoie de cel putin 69 de voturi 'pentru', fiind vorba despre o lege organica. Propunerea…

- Administratia Trump a obtinut in secret desfasuratoarele telefonice ale unor jurnalisti de la Washington Post care scriau despre acuzatiile privind ingerinta Rusiei in alegerile prezidentiale organizate in 2016 din Statele Unite, scrie cotidianul american in editia sa de vineri, potrivit AFP.