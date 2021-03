Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu se afla inca in divorț pentru custodia celor doi baieți. La ultima vizita a lui Gabi Badalau la Agigea a ieșit un scandal monstru. Acum, acesta a postat un mesaj pe contul de socializare, in care iși exprima dorința de a avea o relație cat mai apropiata cu Nicholas…

- Printul William a avut joi o prima reacție publica la interviul acordat de fratele sau Harry si sotia acestuia, Meghan. Aflat intr-o vizita in estul Londrei, ducele de Cambridge a spus ca nu a vorbit pana acum cu fratele sau.

- Familia Ducilor de Cambridge s-a marit! Nu este vorba despre un nou bebeluș regal, ci despre un animal de companie. Moartea cainelui Lupo a lasat un gol imens, pe care prințul William și soția sa, Kate Middleton, a trebuit sa-l umple. Prin urmare, ducii si cei trei copii ai lor... The post Ducii de…

- Oxana Samoylova este cea mai frumoasa rusoaica de pe rețelele de socializare. Și deși este mama a 3 copii, femeia are un corp tras prin inel. Contul sau de Instagram este urmarit de milioane de fani, care ii apreciaza postarile zilnice. Copiii sai sunt superbi și ii moștenesc toate trasaturile.

- Ducii de Cambridge, William și Kate, au trimis lucratorilor sanitari, in semn de recunoștința pentru munca lor din acest an, o felicitare de Craciun cu o fotografie de familie. Imaginea virala cu ducii de Cambridge Conform revistei Hello, prințul William le-a scris: „Nu va vom putea multumi vreodata…

- Ducii de Cambridge au trimis lucratorilor sanitari, in semn de recunostinta pentru munca lor de anul acesta, o felicitare de Craciun cu o fotografie inedita de familie, potrivit AGERPRES. Potrivit revistei Hello, printul William le-a scris: „Nu va vom putea multumi vreodata suficient pentru…

- Astazi, machiajul se refera la auto-exprimare, motiv pentru care afinitatea prințesei Diana pentru eyelinerul albastru stralucitor, categoric, inca rezista testului timpului. Potrivit Pantone, Classic Blue este culoarea anului 2020. Pantone descrie Classic Blue ca fiind o culoare ce induce “o prezența…