- Primaria Capitalei și Garda de Mediu au semnat, miercuri, un protocol in baza caruia comisarii Garzii vor merge pe teren impreuna cu Poliția locala pentru a depista sursele de poluare. Anunțul a fost facut pe Facebook de primarul general al Capitalei. Nicușor Dan a mai anunțat ca va pune la dispoziția…

- Primarul General Nicușor Dan a anunțat miercuri, intr-un mesaj publicat pe Facebook, semnarea unui protocol de colaborare intre Primarie, Garda de Mediu și primariile de sector, in baza caruia vor exista echipe mite care vor masura calitatea aerului din București.

- Primaria Capitalei: Patrule mixte pentru monitorizarea aerului Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca de la 1 februarie în fiecare sector vor functiona echipe mixte formate din câte patru comisari de la Garda de Mediu si patru politisti locali, iar Primaria Municipiului…

- Primaria Capitalei ar putea cumpara activele ELCEN in luna mai, in cel mai optimist scenariu, iar datoria istorica a fostului RADET poate fi negociata, a declarat primarul general, Nicușor Dan. Edilul a declarat ca are acasa caldura și apa calda, in ciuda avariilor din București.

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a avut marti, 29 decembrie, o intalnire de lucru cu primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, la care au discutat si despre calitatea aerului la nivelul municipiului Bucuresti.

- Primarul general Nicusor Dan a anuntat vineri ca a fost luata decizia sa fie suplimentat personalul Garzii de Mediu cu politisti locali detasati de la Politia Locala a Capitalei, care sa formeze echipe mixte pentru a controla respectarea problemelor de mediu din Bucuresti.

- Philips Romania și Airly continua demersul de a informa oamenii și de a le oferi acces la date in timp real și gratuit referitoare la calitatea aerului pe care il respiram, prin masurarea nivelului emisiilor de particule in suspensie, PM 10, PM2.5 și PM1. Anunta, astfel, o noua etapa a campaniei „Romania…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat luni ca a solicitat o situatie a planurilor de acces in piete. "Pana joi, primarii de sector au termen sa ne inainteze situatiile pietelor, fie piete pe care le administreaza ei insisi, prin Administratia Pietelor sau alte structuri, sa spuna daca au planuri…