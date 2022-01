Stiri pe aceeasi tema

- Betty White este una din cele mai emblematice actrite din istoria Hollywood. Starul american va implini 100 de ani pe data de 17 ianuarie și afirma ca este recunoscatoare pentru sanatatea sa buna.

- Betty White este una din cele mai emblematice actrite din istoria Hollywood. Starul american va implini 100 de ani pe data de 17 ianuarie și afirma ca este recunoscatoare pentru sanatatea sa buna.

- George Clooney este unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood. Starul american are o avere estimata la 500 de milioane de dolari, aceasta suma clasandu-l in topul celor mai bogați actori din lume. Recent, actorul a declarat ca i s-au oferit 35 de milioane de dolari pentru „o... The post George…

- Balea Lac, platou de filmare cu celebritați de Oscar de la Hollywood. Oile romanești vor fi vedete de film. Zona Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, in Muntii Fagaras, s-a transformat, de cateva zile, in platou de filmare. Aici se toarna cateva scene pentru pelicula „Legenda lui ochi”, care…

- Actrita mexicana Salma Hayek isi va dezvalui steaua de pe bulevardul Walk of Fame de la Hollywood, in data de 19 septembrie, a informat vineri Camera de Comert de la Hollywood preluata de EFE. Camera, responsabila cu omagierile de pe Waalk of Fame, noteaza intr-un comunicat ca Salma Hayek…

- Marius Bodochi (62 de ani) este unul dintre acei mari artisti care traieste pentru meseria lui, dupa cum chiar el marturiseste: „un actor tinut acasa e un actor pedepsit“. El spune ca scena ii este spatiul preferat al vietii pentru ca este singurul loc in care din orice greseala se invata si povesteste…

- Actorul George Clooney a formulat o scrisoare deschisa prin care solicita canalelor mass-media sa nu publice fotografii in care fețele copiilor sai sa fie recognoscibile El considera ca difuzarea unor astfel de imagini i-ar pune in pericol pe cei doi copii, mai ales din cauza domeniului in care lucreaza…

- Starul american Dwayne Johnson, supranumit „The Rock”, s-a angajat sa nu mai foloseasca arme adevarate la filmarile sale, dupa decesul cineastei Halyna Hutchins, ucisa accidental de actorul Alec Baldwin la sfarsitul lui octombrie. Johnson s-a aratat „devastat” de vestea decesului directoarei de imagine…