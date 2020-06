Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Stania, fost primar al unei localitați din Olt și candidat din partea PNL pentru un nou mandat, i-a adus o oda fostului presedinte Nicolae Ceaușescu, decedat acum 30 de ani, printr-un mesaj cu erori gramaticale.Stania a scris pe Facebook ca Ceaușescu, cel care a condus Romania in perioada 1965-1989,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii anunta ca nu exista niciun caz confirmat de COVID-19 transmis prin alimente sau prin ambalaje si face cateva recomandari pentru a face cumparaturile in siguranta.Cand mergeți la cumparaturi, pastrați cel puțin un metru distanța fața de ceilalți și nu va atingeți ochii,…

- Potrivit OMS, alimentația și hidratarea corespunzatoare sunt vitale in aceasta perioada. Persoanele care au o dieta echilibrata sunt de regula mai sanatoase, cu sistem imunitar mai puternic și cu un risc mai scazut de boli cronice și infecțioase. Prin urmare, specialiștii OMS spun ca in aceasta perioada…

- Eduard Palaghita este proprietarul unui autoturism Dacia 1300, iar recent a realizat o sesiune foto cu mașina într-un New York pustiu din cauza pandemiei de coronavirus. Imaginile au fost publicate pe contul personal al românului stabilit de ani de zile în SUA. "Orasul…

- Pentru ca turneele de tenis au fost sistate din cauza pandemiei, Roger Federer face ce poate ca sa nu se plictiseasca, dar sa se și mențina in forma.Destul de activ in ultima perioada pe rețelele de socializare, Roger Federer a revenit marți cu un nou exercițiu numai bun in perioada izolarii din cauza…

- Indragitul actor Robert De Niro (76 de ani) a distribuit in mediul online un video in care ii indeamna pe oameni sa stea in case, in contextul pandemiei de coronavirus. Robert De Niro a postat pe rețelele de socializare, pe pagina fun clubului Quentin Tarantino, un clip video in care ii roaga și ii…