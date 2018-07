Stiri pe aceeasi tema

- Unii republicani si democrati din Congres cauta raspunsuri in legatura cu intelegerile la care Trump s-ar putea sa fi ajuns cu Putin la intalnirea lor de doua ore ce a avut loc lunea trecuta in capitala finlandeza, intalnire la care au fost insotiti doar de interpretii lor. Casa Alba se confrunta cu…

- Polonezii trebuie sa fie conștienți de faptul ca izolaționismul, pe care il reprezinta Trump, nu a mai fost in SUA din anii ‘30 și el a dus la catastrofa din anul 1939 – spune Daniel Fried, fost subsecretar de stat al SUA in problema sancțiunilor fața de Rusia, intr-un interviu acordat Rzeczpospolita…

- Politicile cu "toleranta zero" asigura aproape sigur esecul. Toleranta zero din dreptul penal - sub forma unor verdicte absolut inflexibile - a umplut spatiul inchisorilor, si asa limitat, cu oameni care nu sunt un pericol real la adresa sigurantei publice, potrivit USA Today , citat de Rador.

- Intalnire Klaus Iohannis-Wess Mitchell, la Palatul Cotroceni. Șeful statului s-a intalnit, marți, cu secretarul de stat al SUA pentru Europa si Eurasia. Aflat in vizita in Romania, adjunctul secretarului de stat al SUA pentru Europa si Eurasia, Wess Mitchell, a sustinut un discurs, luni, la Facultatea…

- Fondatorul Starbucks, Howard Schultz, cel care a transformat un mic lanț de cafenele intr-un gigant mondial cu 28.000 de locații in 77 de țari, renunța la poziția de director executiv al companiei și intarește speculațiile potrivit carora s-ar putea inscrie in cursa pentru Casa Alba din 2020. Howard…

- Șeful diplomatiei americane, Mike Pompeo, i-a cerut omologului rus Serghei Lavrov sa "ia masuri concrete" pentru a reasigura Statele Unite, in special cu privire la "interferențele" Rusiei in alegerile din Statele Unite, potrivit Rador, care citeaza Le Soir.

- Albanezii trebuie sa primeasca semnalul ca Uniunea Europeana este deschisa pentru ei, a declarat luni ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, in cadrul unei conferinte de presa la Tirana cu omologul lui albanez, Ditmir Bushati, relateaza agentia PAP. 'Polonia sustine aderarea…

- Mike Pompeo, fostul șef al CIA, a fost investit in funcția de Secretar de Stat. Pompeo a efectuat recent o vizita in Coreea de Nord și a avut o intrevedere cu liderul de la Phenian. Cu ocazia ceremoniei de investire, Pompeo a reiterat faptul ca regimul nord-coreean trebuie sa renunțe la armele nucleare.…