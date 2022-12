Stiri pe aceeasi tema

- Manchester City i-ar fi propus lui AC Milan schimbul iernii: Grealish - Leao. Adus in vara lui 2021, pentru 117 milioane de euro, mijlocașul ofensiv Jack Grealish (27 de ani) nu a impresionat la formația lui Pep Guardiola, iar „cetațenii” ar fi gata sa renunțe la el. Machester City, propunere pentru…

- Manchester City – Liverpool 3-2. Guardiola a castigat duelul cu Jurgen Klopp, iar Manchester City s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Ligii. Erling Haaland a avut nevoie de numai9 minute sa inscrie. Liverpool a egalat prin reusita lui Carvalho. City a preluat conducerea dupa golul lui Mahrez,…

- Gareth Southgate se afla aproape de desparțirea de naționala Angliei. Contractul selecționerului de 52 de ani expira abia in iarna anului 2024, dar eliminarea in sferturile Campionatului Mondial din Qatar s-ar putea dovedi decisiva in privința viitorului sau. O discuție finala intre Southgate și Federația…

- Șoc in fotbalul mondial! Un jucator a fost condamnat la moarte. Este vorba despre iranianul Amir Reza Nasr Azadani, in varsta de 26 de ani. Fundașul de la Iranjavan FC se numara printre cele 28 de persoane condamnate la executare, ca urmare a protestului impotriva Guvernului din țara lor. Viața lui…

- Englezii au explicat gestul inedit facut de Jack Grealish dupa ce a marcat in Anglia - Iran 6-2. Ce gest frumos, Jack Grealish! Cu luni in urma, internaționalul englez al lui Manchester City a cunoscut un baiețel in varsta de 11 ani, care sufera de paralizie cerebrala. Jack Grealish, gest emoționant…

- Pep Guardiola si Florentino Perez lupta pentru transferul viitorului. Manchester City si Real Madrid il vor pe Endrick, pustiul de 16 ani al lui Palmeiras. Conform ESPN, cele doua cluburi uriase si-au trimis oameni pentru a-l urmari pe cel considerat cea mai mare speranta a fotbalului brazilian din…

- Borussia Dortmund – Bayern 2-2 si AC Milan – Juventus 2-0 au fost meciurile „de foc” de astazi, din Europa. Toate rezultatele zilei, din campionatele puternice ale Europei, sunt aici. Erling Haaland a lovit din nou in Manchester City – Southampton 4-0. Norvegianul are cifre uluitoare: 20 de goluri marcate…

- Reactia lui Mirel Radoi, despre posibilul transfer stelar al lui Dennis Man la AC Milan. Antrenorul Universitatii Craiova e de parere ca ar fi u mutare importanta nu doar pentru Dennis Man, ci pentru intreg fotbalul romanesc. Fostul selectioner i-a facut o caracterizare lui Dennis Man, jucator care…