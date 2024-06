Lui George Simion i-o fi dor de procurori?

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele AUR, George Simion, a mers joi la Parchetul General pentru a-și cere telefonul inapoi, dupa ce, spune el, dispozitivul a fost reținut de procurori pentru a face percheziție informatica in dosarul semnaturilor pentru alegerile europarlamentare. El se declara nevinovat și spune ca PNL „a…

- Conform unor surse judiciare, Silvestru Șoșoaca, unul dintre candidații independenți la alegerile europarlamentare din 9 iunie, ar fi fost ridicat astazi, 5 iunie, de procurorii Parchetului General. El ar fi fost dus la audieri in legatura cu candidatura sa. Silvestru Șoșoaca a fost ridicat de la domiciliu,…

- In ultimele zile sediile ANAF au fost, realmente, luate cu asalt. Mii de cetațeni, in toata țara, s-au inghesuit sa depuna declarațiile unice privind impozitul pe venit, celebra declarație D 212. In unele cazuri s-a ajuns chiar și la bataie. Vineri, 24 mai, este ultima zi de depunere a declarației unice…

- Miron Cozma, fostul lider al minerilor din Valea Jiului, a fost audiat luni, 20 mai, la Parchetul General, in dosarul Mineriadei din iunie 1990, fiind acuzat, alaturi de fostul președinte Ion Iliescu și alți inculpați, de infracțiuni contra umanitații. Intrebat de jurnaliști despre implicarea sa in…

- Inițiativa lansata recent de catre președintele Comisiei parlamentare Economie, Buget și Finanțe, deputatul PAS, Radu Marian, vine in urma unei indicații din partea președintelui Maia Sandu. Opinia a fost exprimata de catre fostul bașcan al Gagauziei, Irina Vlah, la Puterea a Patra de N4.

- Președintele Administrației Fondului de Mediu, Laurențiu Neculaescu, confirma dezvaluirile PUTEREA legate de fraudele masive cu finanțare prin AFM pentru programul apa-canal. Conducerea Administrației Fondului de Mediu, cu șeful Laurențiu Neculaescu in frunte, a sesizat Parchetul General pentru a investiga…

- Noi procurori de la Constanta si Tulcea vin din avocatura, din Politie ori chiar din parchete sau instante, fiind grefieri.Sapte procurori noi vor fi numiti in functie prin decret prezidential pentru parchetele din judetele Constanta si Tulcea, arondate Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta…

- Primarul Sectorului 3, Robert Negoița, a declarat, vineri, ca nu iși dorește sa candideze la Primaria Municipiului București, iar demersul sau de a face plangere la Parchetul General impotriva primarului Capitalei, Nicușor Dan, pentru abuz in serviciu cu consecințe deosebit de grave și instigare la…