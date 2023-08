Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul va fi audiat de judecatorii olandezi astazi, urmand a se decide și daca va fi trimis in fața justiției din Romania.Procedura a durat atat de mult pentru ca barbatul a refuzat sa colaboreze cu autoritatile si a refuzat extradarea rapida. El nu doreste sa fie cercetat de anchetatorii din Romania.Crima…

- Fostul președinte american a negat vineri, 28 iulie, orice incalcare a legii privind modul cum a manipulat mai multe filmari de pe camerele de supraveghere solicitate de anchetatorii federali, la o zi dupa ce procurorii au adaugat noi acuzații, susținand ca Trump le-a ordonat angajaților de la reședința…

- Fostul presedinte american Donald Trump, inscris in cursa prezidentiala din anul 2024, este vizat de acuzatii suplimentare in procesul privind gestionarea documentelor clasificate in resedinta sa din statul Florida.Echipa procurorului special Jack Smith a depus joi o solicitare de actualizare a acuzatiilor…

- Doi avocati care il apara pe Donald Trump in cazul acuzatiilor federale de pastrare ilegala a unor documente clasificate au renuntat vineri la caz, iar un fost consilier a fost si el inculpat, aceste evolutii surprinzatoare avand loc la o zi dupa ce fostul presedinte american a fost pus sub acuzare…

- Procurorii federali i-au informat pe avocatii fostului presedinte Donald Trump ca acesta este vizat personal in ancheta privind gestionarea arhivelor Casei Albe, potrivit mai multor mass-media americane, inclusiv CNN si New York Times, informeaza AFP. Aceasta noua etapa, care deschide calea unei posibile…

- Barbatul a fost atacat, sambata, de trei indivizi, intr-un parc din apropierea sediului Primariei orașului Draganești-Olt. O persoana a filmat intreaga scena cu telefonul mobil, iar din imagini reiese ca victima a fost atacata, din senin, in timp ce statea pe o banca, alaturi de o alta persoana.Politistii…

- Marcel Ciolacu, viitor premier dupa rotativa, avanseaza ideea angajarii raspunderii pe proiectul privind pensiile speciale, daca situația nu e tranșata in urmatoarele saptamani. Procedura ar insemna un demers accelerat, dar exista și posibile piedici.

- La romani, gratarele in sezonul cald au devenit deja o tradiție. Pe langa bucatele delicioase pregatite, ieșirea la gratar este și un moment prielnic de a te intalni cu cei dragi și de a petrece momente de relaxare impreuna. Fie ca mergi intr-un loc public special amenajat ori il faci in propria curte…