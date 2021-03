Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) a anunțat concluziile Comitetului de siguranța privind vaccinul AstraZeneca. Directoarea EMA, Emer Cooke, a precizat ca vaccinul AstraZeneca este sigur și eficient, dar va fi o investigație suplimentara privind cazurile rare de reacții secundare semnalate. …

- PSD va depune saptamana viitoare, la Camera Deputatilor, o motiune simpla impotriva ministrului Agriculturii, Adrian Oros, a anuntat joi presedintele acestui partid, Marcel Ciolacu. "Am avut astazi o intalnire cu reprezentantii asociatiilor, federatiilor si sindicatelor din domeniul ago-alimentar.(...)…

- Pe de o parte, țari precum Franța atrag atenția ca doar 5% din polulația eligibila din Uniune s-a vaccinat și nu este clar nici cata vreme o persoana imunizata este rezistenta la boala, nici daca și cat poate ramane contagioasa. Roboții și dronele, viitorul agriculturii. Scade nevoia de sezonieri…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu îi acuza pe parlamentarii PNL și USR ca au inițiat un proiect de lege care va permite strainilor sa cumpere terenuri în România. Liderul PSD susține ca inițiativa legislativa elimina interdicțiile de înstrainare ale terenurilor agricole. Președintele…