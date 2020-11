Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Timis a votat, in sedinta de vineri, instituirea masurii de carantinare a municipiului Lugoj, pe o perioada de doua saptamani, incepand de sambata, ora 00:00. In ultimele 14 zile, rata de infectare la nivelul Lugojului a fost in crestere, iar vineri…

- Institutul Național de Sanatate Publica a aprobat propunerea de carantinare a celui de-al doilea oraș ca marime din județul Timiș. Masura ar urma sa intre in vigoare de la ora 0.00, in noaptea de vineri spre sambata. Deși Timișoara, de exemplu, are o rata mai mare a infectarilor fara a fi impusa carantina,…

- Min. Sanatații, cot la cot cu STS. Ministerul Sanatații, Institutul National de Sanatate Publica și Serviciul de Telecomunicații Speciale au operationalizat actualizarea platformei informatice de centralizare a datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2. Noua funcționalitate permite o monitorizare…

- In urma analizei de risc epidemiologic, realizata de Directia de Sanatate Publica (DSP) Salaj, a fost inițiata procedura de carantinare a localitații Crișeni, rata incidenței fiind de 11,46/1000 de locuitori. Documentația transmisa catre INSP a fost aprobata, iar proiectul de hotarare privind propunerea…

- Medicul veterinar Octavian Ilisoi și-a exprimat indignarea vizavi de pașii ezitanți pe care ii fac autoritațile naționale in ceea ce privește instituirea carantinei, acolo unde incidența de infectari cu SARS-CoV-2 a trecut de 6 la mia de locuitori. Candidatul Pro Romania pentru un loc de senator ...

- Potrivit Comunicatului de presa Nr. 296 din 07.11.2020, al Prefecturii Constanta, Orasul Ovidiu intra in carantina pentru urmatoarele 14 zile.aIncepand din aceasta seara, de la ora 20:00, orasul Ovidiu intra in carantina, in urma unui ordin semnat de seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, ca nu doreste revenirea la starea de urgenta. Șeful statului a efectuat o vizita la Institutul National de Sanatate Publica impreuna cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. Iohannis a precizat ca s-a convenit sa se lucreze la o metodologie care permite luarea…

- DSP București a amendat Colegiul Gheorghe Lazar, din Capitala, cu 5.000 de lei, dupa ce mai mulți elevi au avut probleme cu vederea din cauza unei lampi cu ultraviolete de dezinfectare, care a fost uitata pornita in clasa, in timpul orelor.In urma incidentului din 22 septembrie, cand mai mulți elevi…