- CSM Lugoj a pierdut returul finalei Challenge Cup, 0-3 cu gruparea italiana Reale Mutua Fenera Chieri. Echipa oaspete a caștigat așadar și trofeul dupa ce s-a impus și in tur, la Torino, tot cu 3-0. Partida s-a jucat in Sala Constantin Jude, plina pana la refuz, iar atmosfera a fost de basm. O mare…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj vor disputa, in aceasta seara, de la ora 18:30, in Sala „Constantin Jude” din Timișoara, partida retur a finalei Cupei Challenge, cu puternica formație italiana Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Partida se va juca cu trofeul european pe masa, fiind…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj vor disputa, in aceasta seara, prima finala europeana din istoria clubului. La cea de-a patra participare consecutiva in Cupa Challenge la volei feminin, CSM Lugoj a avut un parcurs de excepție, ajungand pana in finala competiției, unde va intalni formația italiana…

- Meciul retur al finalei Cupei Challenge la volei feminin, dintre CSM Lugoj și formația italiana Reale Mutua Fenera Chieri, se va desfașura la Timișoara, in Sala “Constantin Jude”. Sala „Ioan Kunst Ghermanescu” din Lugoj nu poate gazdui cel mai important meci din istoria clubului…