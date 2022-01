Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Minune face o surpriza muzicala fanilor sai la final de 2021. Solistul lanseaza impreuna cu Balkanika Records și Any1&ParkPlaceProduction videoclipul piesei “Adio”, ultima melodie pe anul acesta și prima dintr-un șir lung de colaborari despre care veți auzi in 2022, cu siguranța. Ultima surpriza…

- Tenismenul din Constanta, Horia Tecau a anuntat ca se retrage din viata competitionala de curand. Astazi, sportivul a anuntat ca pentru vara anului 2022 pregateste un meci demonstrativ cu multe surprize, invitati si momente speciale care va avea loc la Cluj Napoca. Alaturi de Horia Tecau se va afla…

- Sunt momente speciale pentru actorul Florin Piersic, in varsta de 85 de ani. Alaturi de Dan Negru se afla in Dubai, acolo unde prezentatorul TV pregatește surprize alaturi de numele mare din film pentru sarbatori. S-au filmat in piscina și au vorbit cu fanii de pe Facebook.

- Cineastul Hayao Miyazaki, un maestru al animatiei japoneze, care a anuntat de mai multe ori in trecut ca se va retrage din activitate, a dezvaluit recent ca are in pregatire un ultim film, un lungmetraj inspirat dintr-un roman clasic din literatura nipona, informeaza site-ul cotidianului francez…

- FOTO/VIDEO: Aiudeanul Catalin Milea a filmat alaturi de Mihai Traistariu o emisiune pentru Craciun și Revelion. Ce surprize muzicale mai pregatește cantarețul Aiudeanul Catalin Milea, cunoscut și cu numele de Paulo, revine pe scena muzicala in curand, spre bucuria fanilor și a susținatorilor sai. Deși…

- Conform unei postari facute de Shelby American pe rețelele de social media, fanii Mustang-ului ar putea primi o ediție speciala a modelului american in luna decembrie. Poza publicata arata clar silueta unui Mustang ascunsa sub o prelata, cu cateva elemente specifice, precum un eleron uriaș montat pe…

- Timișoreanca Alexandra Paun a lansat recent o noua melodie care poarta numele de „Te-am cunoscut ]n Vama Veche“, piesa orchestrata de Adrian Popovici fiind „o poveste din care se poate invața“, dupa cum spune solista in descrierea acesteia. „Am scris aceasta piesa acum doi ani. Mi-am dorit de pe atunci…

- Adriana Antoni este una dintre cele mai iubite cantarețe de muzica de petrecere de la noi din țara. Artista a fost invitata in cadrul emisiunii ,,Neatza cu Razvan și Dani”, unde a facut o marturisire importanta pentru fanii sai.