- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca Guvernul cauta solutii pentru angajatorii nevoiti sa-si trimita angajatii in somaj tehnic din cauza intreruperii temporare a activitatii.

- Romania se pregatește sa treaca pragul scenariului 3 de raspandire a COVID-19, dupa ce cazurile de infectare au ajuns la numarul 97. Autoritațile au pregatit o strategie de lupta pentru a impiedica raspandirea coronavirusului in randul populației și au realizat 4 scenarii, cu masuri tot mai restrictive.…

- Ministrul Muncii face apel la angajatori sa nu abuzeze de clauza de forta majora pe fondul coronavirusului, ca sa dea oameni afara: “Solutia e somajul tehnic” Angajatorii nu trebuie sa abuzeze de clauza de forta majora din contractele de munca ale angajatilor, pentru ca incetarea contractului…

- Angajatorii nu trebuie sa abuzeze de clauza de forta majora din contractele de munca ale angajatilor, pentru ca incetarea contractului de munca de pe o zi pe alta ii lasa pe lucratori fara nicio forma de venit, a declarat, joi, ministrul interimar al Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru,…

- Invitata in studioul Romania TV, Violeta Alexandru a explicat ca nu se justifica elaborarea unei noi legi privind pensiile. "Nu cred ca se justifica elaborarea unei noi legi, dar identificam o serie de aspecte asupra carora vom interveni cu modificari. In conditiile in care Guvernul va avea…

- Dupa zeci de actiuni de protest si promisiuni neonorate de fostul ministru din Guvernul PSD, Marius Budai, pensionarii de la IPEG au iesit din nou in strada. Oamenii reclama tratamentul discriminatoriu al legii, care i-a impiedicat sa aiba pensii majorate. S-a creat o dubla masura intre salariatii care…

- Premierul Ludovic Orban merge, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu o parte din ministrii Cabinetului sau. Este a doua zi de discutii pe care seful statului le are cu membrii Executivului. Astfel, la ora 11.00, premierul Ludovic Orban si ministrul transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, Lucian…

- ​Cresterea alocatiilor pentru copii nu se poate face peste noapte, deoarece nu sunt fonduri prevazute în buget, astfel ca cel mai probabil masura va putea fi implementata dupa rectificarea bugetara din luna iulie 2020, a declarat, marti, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru.…