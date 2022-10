Lufthaus lanseaza al treilea single, Soul Seekers. Cine sunt membrii din spatele acestui trio misterios

Stiri pe aceeasi tema

- Sickotoy, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați producatori muzicali din Romania, lanseaza single-ul „2 high 2 care”, piesa ce a luat naștere in camp-ul internațional organizat vara aceasta, in Ibiza, de catre Global Publishing. Sickotoy este cunoscut pentru sound-ul dance și pentru energia pe…

- Dora Gaitanovici continua seria pieselor inspirate din folclor, cu inserții mitice și lanseaza piesa „Moldoveanu”, cea de-a treia piesa de pe albumul care urmeaza sa fie lansat in aceasta toamna. Noul single vine in urma pieselor „Ana”, primul single lansat de pe album, care a devenit un adevarat succes…

- Lira sterlina a urcat cu 1,8%, la 1,1302 dolari, in timpul tranzactiilor de la Londra, dupa ce o limitare temporara a castigului, determinata de datele privind inflatia ridicata din SUA. Obligatiunile guvernamentale pe termen lung ale Marii Britanii– cunoscute sub denumirea de ”gilts” – au crescut brusc,…

- wrs, unul dintre artiștii care au reușit vara aceasta sa imbine perfect programul aglomerat al concertelor de peste tot din lume cu sesiunile și orele petrecute in studio, lanseaza astazi „Me Flipa”. Spania, Polonia, Malta, Grecia, Olanda, Israel și Romania sunt doar cateva dintre țarile care l-au gazduit…

- Potrivit sursei citate, prima reuniune a Comunitații Politice Europene, care va avea loc joi, 6 octombrie 2022, va constitui o platforma de dialog politic, care va reuni cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și 17 parteneri europeni (partenerii din Balcanii de Vest, Ucraina, Republica Moldova,…

- Dupa ce in trecut s-a scris ca a avut o relație cu Dele Alli, Maria Guardiola, fiica lui Pep Guardiola, a surprins pe Instagram. Tanara de 21 de ani se afla in vacanța in Ibiza, alaturi de mai mulți prieteni, iar fotografiile postat pe Instagram i-au facut pe jurnaliștii britanici sa se intrebe daca…

- benny blanco a lansat “Bad Decisions”, alaturi de BTS si Snoop Dogg, primul single de pe urmatorul album al lui Blanco, al treilea material din cariera, care este așteptat la sfarșitul acestui an. Benny Blanco este renumit pentru ca a lucrat cu vedete ale muzicii pop precum Justin Bieber, Katy Perry,…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca Romania va prelua, de la 1 ianuarie 2023, doua noi mandate de Ambasada Punct de Contact NATO Contact Point Embassy CPE ndash; in Georgia si, respectiv, in Iordania, pentru o perioada de doi ani 2023 2024 , in urma deciziei NATO in acest sens.In Georgia, mandatul…