Lufthansa va permite pasagerilor să folosească noile certificate digitale de vaccinare pentru Covid-19 la check-in Compania a spus ca pasagerii vor putea sa prezinte dovada digitala a vaccinarii fie pe telefoanele lor, fie pe o copie tiparita la check-in, la aeroport, iar permisul de imbarcare va fi eliberat. “Acest lucru elimina necesitatea de a jongla cu diferite hartii si probe. De asemenea, reduce semnificativ riscul utilizarii gresite a certificatelor de vaccinare false”, a spus Lufthansa. Saptamana trecuta, Germania a inceput sa emita coduri QR pentru cei care sunt complet vaccinati. Germanii au inceput sa isi rezerve din nou vacante intr-un numar mai mare decat in ​​2019, inainte de declantarea epidemiei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

