- Compania aeriana olandeza KLM și-a suspendat toate zborurile catre Kiev. Ucraina a decis sa pastreze deschis tot stațiul aerien. Compania KLM a anunțat ca, cel puțin pentru moment, nu va mai intra in spațiul aerian al Ucrainei. Și asta in condițiile in care Statele Unite au avertizat ca Rusia ar putea…

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics Co Ltd a anuntat ca vrea sa-si majoreze anul acesta cota pe piata telefoanelor mobile inteligente lansand mai multe modele compatibile 5G, si a indicat ca este posibila o redresare a preturilor cipurilor de memorie in primul semestru din 2022, transmite Reuters.…

- Ford Motor opreste comenzile clientilor pentru Maverick, camioneta hibrida accesibila pe care producatorul auto a lansat-o in iunie 2021, arata informatiile publicate de Wall Street Journal (WSJ), transmite Reuters. Reprezentantii Ford le-au spus dealerilor intr-un memoriu ca suspenda comenzile…

- HiSky suspenda temporar zborurile dintre Baia Mare și Londra Stansted și Milano Bergamo. Compania romaneasca urma sa inaugureze ruta Baia Mare – Londra Stansted in 18 decembrie 2021 insa acest lucru nu s-a mai intamplat din cauza faptului ca HiSky nu a obținut autorizațiile necesare pentru a zbura in…

- Un „zid de gheața” amplasat in pamant pentru a opri infiltrarea panzei freatice in centrala nucleara de la Fukushima s-a topit parțial, scrie Reuters. Compania care administreaza centrala va incepe lucrari de consolidare a zidului.