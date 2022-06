Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare companie aeriana din Germania, Lufthansa, a anuntat joi anularea a peste 2.000 de zboruri suplimentare la huburile sale din Frankfurt pe Main si Munchen, la mijlocul sezonului estival, din cauza lipsei de personal.

- Lufthansa a anulat sute de zboruri de vara, din cauza lipsei de personal, subliniind provocarile cu care se confrunta aviația europeana in timp ce industria lupta pentru a-și reveni din criza coronavirusului.

- Numarul deceselor cauzate de deraierea unui tren in sudul Germaniei a crescut la cinci, dupa ce inca un trup neinsufletit a fost scos de sub fiarele contorsionate sambata, a anuntat politia germana, informeaza Agerpres. Trenul a deraiat vineri, in zona satului Burgrain, in landul Bavaria. Operatiunile…

- Cel putin trei oameni si-au pierdut viata si circa 60 de calatori au fost raniti vineri dupa ce un tren regional a deraiat in sudul Germaniei, informeaza dpa si Reuters, potrivit Agerpres. Saisprezece dintre raniti au suferit traumatisme grave cand trenul de pasageri a deraiat in satul Burgrain, a…

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a declarat vineri, 29 aprilie, la sediul DNA, dupa ce a fost ridicat din avion pe aeroportul Otopeni, ca nu voia sa fuga din țara. „Probabil, la tepele pe care le-au luat, credeau ca si Piedone fuge”, a spus el, in contextul in care pe 3 mai este așteptat…

- Compania germana de transport aerian Lufthansa este nevoita sa reduca oferta de mancare servita la bord pentru unele rute pe distante scurte si medii cu plecare din Frankfurt, in conditiile in care contractorul de catering Gate Gourmet se lupta cu lipsa de personal, relateaza Reuters. „Asta inseamna…

- ”Aceasta inseamna ca oferta noastra (de catering) nu este disponibila in prezent in clasa economica pentru aceste zboruri efectuate de Lufthansa catre si dinspre Frankfurt. Oferta la clasa business si pentru zborurile pe distante lungi nu este afectata”, a declarat un purtator de cuvant al Lufthansa…

- Economistii germani prognozeaza o recesiune in cea mai mare economie a Europei daca livrarile de gaze rusesti ar fi oprite, iar efectele s-ar putea raspandi si in restul continentului, transmite CNBC. In prognoza lor economica comuna bianuala, cele mai mari cinci institute economice ale Germaniei si-au…