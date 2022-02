“Lufthansa nu va mai folosi spatiul aerian rusesc in urmatoarele sapte zile si zborurile catre Rusia vor fi suspendate in aceasta perioada”, a declarat un purtator de cuvant al companiei pentru AFP. Tot sambata, un purtator de cuvant al Ministerului Transporturilor din Germania a afirmat ca aceasta vrea sa-si inchida spatiul aerian pentru avioanele rusesti. “Ministrul Transporturilor, Volker Wissing, este in favoarea inchiderii spatiului aerian german pentru avioanele rusesti si a facut aranjamente pentru a avea totul pregatit pentru asta”, a spus sursa citata.