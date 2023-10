Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat Antony Blinken a sosit joi la Tel Aviv in cadrul unui turneu in Orientul Mijlociu pentru a arata solidaritatea Statelor Unite fata de Israel si a depune eforturi care sa previna extinderea conflictului dintre Hamas și Israel.

- Romanii care aveau planificate vacanțe sau pelerinaje in Israel vor trebui sa mai aștepte pana cand situația din Țara Sfanta se va liniști. Zborurile au fost anulate din cauza razboiului din regiune.

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut miercuri negocieri intre Israel si palestinieni, apreciind, de asemenea, ca este „necesar” sa se evite „extinderea conflictului”, relateaza AFP. El a cerut ca eforturile sa se concentreze pe diplomatie pentru a pune capat luptelor declansate de atacul sangeros…

- In urma atacului gruparii Hamas și a conflictului care a izbucnit in Israel, companiile iși suspenda, rand pe rand, zborurile catre și de pe Aeroportul Tel Aviv. De data aceasta, TAROM a facut un anunț importan pentru romani.

- Conflictul din Orientul Mijlociu are ecouri in toata lumea și pune in lumina ce pare a fi o situație ireconciliabila. Comunitațile evreiești și palestiniene au ieșit la demonstrații de susținere in mai toate marile orașe.

- Compania aeriana low cost Wizz Air a anuntat duminica seara ca anuleaza toate zborurile spre si dinspre Tel Aviv, pana la o notificare ulterioara, din cauza conflictului deschis dintre Israel și Hamas.

- Din cauza unui atac fara precedent al teroriștilor Hamas impotriva Israelului, mai multe companii aeriene și-au anulat simbata zborurile spre Tel Aviv. Lufthansa iși reduce numarul de zboruri catre aceasta țara din cauza atacului de amploare. "Pe fondul situației actuale de securitate din Tel Aviv,…

- Wizz Air a anulat zborurile catre si dinspre Tel Aviv de duminica, 8 octombrie, ca efect al situației din Israel. „Ca urmare a situatiei din Israel, am anulat zborurile catre si dinspre Tel Aviv de duminica, 8 octombrie. Wizz Air ii contacteaza direct pe pasagerii afectati, prin e-mail sau SMS, si le…