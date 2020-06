Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana germana Lufthansa a anunțat ca va reduce 22.000 de locuri de munca, in condițiile in care se lupta pentru a face fața cu incetinirii circulației aeriene cauzata de pandemie, anunța BBC potrivit mediafax.Transportatorul anticipeaza o redresare lenta a cererii și se aștepta…

- Kaufland Romania anunța afaceri in creștere cu 9% in 2019, la 11,87 mld. lei. Retailerul vrea sa ajunga la 160 de magazine in patru ani, de la 132 in prezent Afacerile retailerului german Kaufland Romania au crescut anul trecut cu 9%, la 11,87 miliarde lei, iar profitul net cu 7,5%, la 847,66 milioane…

- Compania aeriana Boeing Co va anunța saptamina aceasta un val de concedieri, dupa ce luna trecuta a anunțat planul de a reduce 10% din forța de munca de 160.000 de angajați la nivel mondial. Un reprezentant al Societații Angajaților Profesioniști din Spațiul Aerispațial (SPEEA) a declarat marți pentru…

- Financial Times: British Airways va reduce 12.000 de locuri de munca, pe masura ce pentru aviație cerul se arata tot mai întunecat ● Problemele economice ale Rusiei îi vor reteza aripile lui Putin (editorial). ● Les Echos: Coronavirus: apelurile pentru relansarea economiei se înmulțesc…

- Boeing intenționeaza sa cheme la munca 27.000 de angajați, saptamana viitoare, in statul Washington, pentru a incepe din nou producția de avioane, relateaza CNN, potrivit MEDIAFAX.Compania a spus ca muncitorii trebuie sa se intoarca intr-un proces treptat, unii incepand de luni. Majoritatea…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anuntat marti ca va elimina 1.000 de locuri de munca si va taia salariile pentru restul angajatilor, in contextul eforturilor destinate sa limiteze impactul financiar al pandemiei de coronavirus, care a paralizat calatoriile cu avionul, transmite Reuters, conform…

- Amazon .com a anuntat luni ca va angaja alte 75.000 de persoane, pentru posturi pornind de la angajati pentru depozite si pana la soferi pentru efectuarea livrarilor, datorita cererii puternice a comenzilor online in perioada pandemiei de coronavirus. Aceste angajari noi se adauga altor 100.000 de locuri…

- Angajatii fabricii Ford de la Craiova sunt ingrijorati dupa ce au aflat ca productia va fi oprita pana in luna mai. Compania a anuntat ca prelungeste suspendarea activitatii in toate fabricile din Europa din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza corespondentul MEDIAFAX.Vezi și: Guvernul…