Lufthansa a redus oferta de mâncare servită la bordul avioanelor, în lipsa personalului suficient ”Aceasta inseamna ca oferta noastra (de catering) nu este disponibila in prezent in clasa economica pentru aceste zboruri efectuate de Lufthansa catre si dinspre Frankfurt. Oferta la clasa business si pentru zborurile pe distante lungi nu este afectata”, a declarat un purtator de cuvant al Lufthansa intr-un comunicat. Un purtator de cuvant al GateGroup, proprietarul Gate Gourmet, a spus ca problemele sunt limitate la un numar mic de zboruri care pleaca de pe aeroportul din Frankfurt, care este in primul rand un hub al Lufthansa, iar motivul principal este lipsa de soferi din Germania. Pentru a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

