Ludwig Augustinsson (Werder Bremen) a sosit la Sevilla pentru semnarea contractului

Dumitru Cârstea: Salut, dragă Lucică!

Salut, draga Lucica! M-as bucura daca si tu ai considera ziua de azi ca pe una care ti-a mangaiat sufletul. Eu asa am trait-o. Lume multa. Lume buna. Admiratie unanima fata de tine si de tot ce ai facut tu acolo. Si, in general, in viata. Iar peste toate, o emotie puternica a tuturor generata de revederea cu tine. Eu,… [citeste mai departe]