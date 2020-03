Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anuntat, vineri, ca va avea consultari cu partidele politice pe tema alegerilor locale.Voi chema partidele politice la consultari, asa cum am anuntat, si impreuna vom analiza si vom lua decizia legata de alegerile locale, a afirmat Orban, intrebat in legatura cu scrisoarea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, vineri, ca va chema toate partidele politice la consultari pe tema alegerilor locale, pentru a decide daca se impune o amanare a lor, dupa ce Autoritatea Electorala Permanenta...

- Premierul Ludovic Orban spune ca ii va chema la consultari pe liderii partidelor parlamentare si vor gasi o "solutie legala" privind alegerile locale care erau programate pentru 28 iunie. "Voi chema partidele parlamentare la consultari si impreuna vom analiza situatia si vom lua solutia legala", a declarat…

- Este oficia, o amanare a alegerilor locale este extrem de probabila. Premierul Ludovic Orban a anunțat consultari cu partidele politice.Citește și: O stewardesa Ryanair a EXPLODAT la adresa romanilor veniți din diaspora: Acum cand nu mai aveți ce fura, pe cine prosti, inșela va intoarceți…

- Pandemia de COVID-19 a dat peste cap toate planurile, proiectele și acțiunile politice in Romania, intr-un an electoral care se anunța a fi unul mai mult decat aglomerat. Daca pana in urma cu o luna...

- Alegerile locale ar putea fi amanate, in contextul epidemiei de coronavirus, a anunțat Ludovic Orban, in cadrul unei videoconferințe de presa. Premierul susține ca va exista o noua consultare cu partidele parlamentare, dupa ce va fi analizata evoluția raspandirii cu Covid-19.„Amanarea alegerilor,…

- Alegerile locale ar putea fi amanate, in contextul epidemiei de coronavirus, a anunțat Ludovic Orban, in cadrul unei videoconferințe de presa. Premierul susține ca va exista o noua consultare cu partidele...

- Premierul britanic Boris Johnson a decis amanarea cu un an a alegerilor locale si municipale din Anglia, din cauza pandemiei cu noul coronavirus, a anuntat vineri biroul premierului, transmit Reuters si EFE. Anuntul vine dupa ce joi Comisia electorala britanica a atentionat ca alegerile…