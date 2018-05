Stiri pe aceeasi tema

- Orban spune ca Teodorovici pregatește o noua modificare a Codurilor fiscale: ”Domnule, astia sunt dementi? In 2017 l-au schimbat de 115 ori” a spus liderul PNL, la Tulcea. Președintele PNL s-a lansat intr-un atac fara precedent la adresa social-democraților. ”Preturile au crescut la electricitate, preturile…

- Liderul PNL Ludovic Orban a criticat, sambata la Tulcea, Guvernul Dancila, spunand ca premierul este o marioneta pentru PSD, iar alti membri ai Cabinetului au fost alesi fara a fi recomandati de performantele anterioare, ci de raportarea la seful partidului. / O analiza critica la numirile din guvern…

- Mircea Dinescu recunoaste ca esalonul doi din Partidul Comunist Roman a preluat puterea in Romania, dar considera ca a fost un lucru normal, pentru ca in acel moment nimeni nu era nimeni pregatit sa vina la putere.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a reacționat luni dupa ce liderul PNL, Ludovic Orban, a fost achitat in dosarul de corupție. Decizia a fost pronuntata luni de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si este definitiva.„Niciodata nu mi-am dorit ca cineva sa intre in pușcarie”, a spus Dragnea,…

- Un procuror de la DNA a cerut luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea presedintelui PNL, Ludovic Orban, la un an inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, informeaza Agerpres.ro Cererea…

- Codrin Ștefanescu a avut un discurs furibund, in direct prin telefon, la Romania TV, la adresa președintelui Klaus Iohannis. Liderul PSD l-a atacat pe șeful țarii, in timp ce susținatorii social-democraților protesteaza vehement in fața Palatului Cotroceni.Citește și: Traian Basescu, sfat…