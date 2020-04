Ludovic Orban: "Ziua NATO în România este marcată anul acesta sub semnul unităţii şi solidarităţii euro-atlantice" "De cateva saptamani, noul coronavirus curma zilnic mii de vieti in intreaga lume, iar tarile afectate fac eforturi dramatice pentru a opri pandemia. Omenirea s-a vazut angrenata pe neasteptate intr-o lupta aproape inegala, cu un inamic invizibil si imprevizibil, care necesita din partea noastra o actiune rapida, coordonata si eficienta, pentru a salva vieti si pentru a limita efectele economice si sociale ale pandemiei. Eforturilor civile desfasurate de tarile afectate li s-au alaturat actiunile Aliantei Nord-Atlantice de aprovizionare cu materiale si echipamente sanitare si economice… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- "In prima duminica din luna aprilie, Romania sarbatoreste Ziua NATO. In urma cu 71 de ani, avand ca fundament valorile comune ale libertatii, democratiei si statului de drept, tari de pe ambele tarmuri ale Atlanticului au pus bazele unui proiect ambitios, fara precedent. Statele fondatoare…

- Ziua NATO in Romania este marcata in acest an sub semnul unitatii si solidaritatii euro-atlantice, in contextul unei crize sanitare fara precedent pentru lumea contemporana, se arata intr-un mesaj transmis, duminica, de premierul Ludovic Orban."De cateva saptamani, noul coronavirus curma zilnic mii…

