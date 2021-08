Stiri pe aceeasi tema

- COD GALBENIn intervalul 05.08.2021 ora 12:00 – 06.08.2021 ora 12:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Lapus (judetul Maramureș), Tur (judetul Satu Mare), Someșul Mare – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (judetul Bistrița Nasaud), Somesul Mic – bazin superior si afluenti…

- Nou cod galben de ploi și vijelii in 25 de județe. HARTA zonelor afectate. Administratia Nationala de Meteorologie a emis miercuri o atentionare Cod galben de ploi si vijelii in 25 de județe, pana la ora 22.00. In intervalul 10.00 – 22.00, instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata in zona…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, marți, noi avertizari Cod galben si Cod portocaliu de vreme instabila, ce vizeaza cea mai mare parte din tara. Sunt așteptate cantitați de apa ce vor depași 80 de litri pe metru patrat. Pe parcursul zilei de marți, pana miercuri la ora 3.00, va fi Cod…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica, valabila in urmatoarea ore in zone din 12 judete, respectiv un Cod galben de canicula ce vizeaza 21 de judete si Municipiul Bucuresti, pana miercuri seara.Conform prognozei de specialitate,…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare Cod portocaliu de ploi puternice si instabilitate atmosferica pentru zona Dobrogei. Avertismentul este valabil pana seara. O alta alerta de Cod galben vizeaza Capitala și 28 de judete. Cantitatile de precipitatii pot depasi 30 de litri pe metru patrat, iar…

- Meteorologii au actualizat codul galben de furtuni. A fost emis un nou cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindina. Codul galben va intra in vigoare joi la ora 12 și va afecta 31 de județe. Se anunța trei zile de ploi torențiale, cu vijelii și grindina. Alerta Cod galben este in vigoare joi intre…

- Cod galben de vijelii, ploi puternice și grindina in aproape toata țara. Administrația Naționala de Meteorologie a emis un Cod galben de furtuni, valabil joi intre orele 12.00 – 23.00, pentru 31 de județe. Se anunța și trei zile de ploi torențiale, cu vijelii și grindina. Pe parcursul zilei de joi (10…