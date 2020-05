Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a susținut o conferința de presa, dupa ce președintele Klaus Iohannis a anunțat luni ca starea de urgența va inceta in 14 mai și va fi inlocuita cu starea de alerta, incepand cu 15 mai, cand se vor redeschide saloanele de coafura, frizeriile, cabinetele stomatologice sau muzeele,…

- "Am permis toate acele activitati economice necesare si pentru care restrictiile ar fi dus la efecte foarte grave. Cat despre caderea economica despre care vorbesc unii economisti, va spun ca lucrurile stau mai bine decat ne asteptam. Am vazut inclusiv incasarile la bugetul de stat. Scaderile…

- Premierul Ludovic Orban a spus joi, ca desi oamenii se vor putea plimba si nu vor mai avea nevoie de declaratie, dupa 15 mai, vor exista si anumite restrictii. Orban a vorbit, joi seara, la B1, despre relaxarea masurilor dupa data de 15 mai, cand expira starea de urgența. El a precizat ca și dupa aceasta…

E oficial! STAREA DE URGENTA prelungita cu 30 de zile in Romania.Vezi care sunt noile restrictii Presedintele Klaus Iohannis a anuntat prelungirea starii de urgneta in Romania cu 30 de zile. „Ne luptam cu o epidemie extrem de greu de controlat", a declarat…

- Premierul Ludovic Orban a explicat, duminica, in conferinta de presa online sustinuta de la Vila Lac, ce presupune instaurarea starii de urgenta. Masurile urmeaza sa fie prevazute in decretul pe care presedintele Klaus Iohannis il va da, luni, si care va fi contrasemnat de seful Executivului. Starea…

- STARE DE URGENTA in Romania. Autoritatile au precizat ca nu toate masurile prevazute de lege vor fi luate in mod obligatoriu, mentionand faptul ca vor fi avute in vedere doar acele masuri necesare in combaterea raspandirii noului coronavirus (COVID-19). Conform legii, starea de urgenta este decretata…

- Premierul Ludovic Orban, aflat in izolare la Vila Lac 1, a facut duminica declaratii referitoare la masurile ce se vor lua odata cu intrarea in starea de urgenta, care se va produce efectiv luni. Ludovic Orban si guvernul sau au fost investiti sambata, iar in aceeasi zi, presedintele Klaus Iohannis…