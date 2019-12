Ludovic Orban vrea sa creasca varsta de pensionare. La ce varsta se pot pensiona profesorii

Ludovic Orban considera ca ar trebui crescuta varsta de pensionare pentru anumite categorii de angajati, potrivit observator.tv. Premierul a a dat ca exemplu profesorii, care ar putea avea optiunea sa lucreze pana la 70 de ani. Declaratia a facut o in contextul in care Guvernul a starnit un val de nemultumiri dupa ce a anuntat ca vrea sa interzica din nou cumulul pensiei cu salariul in sectorul bugetar. Orban a spus ca ar trebui crescuta varsta de pensionare si a dat exemplul profesorilor, care ...