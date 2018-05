Ludovic Orban sustine ca parlamentarul trebuie sa ii respecte pe oamenii care l-au ales, iar PNL vrea stoparea traseismului politic la nivel parlamentar.

“De altfel, datorita PNL traseismul politic al alesilor locali a fost stopat, obiectivul nostru este sa stopam traseismul politic si la nivel parlamentar. Democratia reprezentativa presupune existenta unui contract de reprezentare intre cel care este ales si oamenii care ii incredinteaza increderea si ei se afla sub acest contract sub toata perioada mandatului si trebuie sa il respecte. Este dezbatere in partid daca este necesara modificarea…