Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban sustine necesitatea identificarii unor solutii pentru salvarea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "CFR Marfa" S.A., apreciind ca, daca in urma cu 11 ani CFR Marfa valora aproximativ un miliard de euro, in prezent, Romania ar trebui sa plateasca unor investitori…

- Catalin Tibuleac, guvernator al Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", s-a aflat in direct la interviurile DCNews unde a vorbit despre salvarea celui mai mare complex lagunar din Romania. ”Razim Sinoe, cel mai mare complex lagunar din Romania unde se presupune ca apa ar trebui…

- Este foarte important sa avem un buget pentru anul 2020 cat mai repede, pentru ca intarzierea in adoptarea acestuia are consecinte pana in economia reala, a afirmat, vineri, Sergiu Manea, presedintele Consiliului Patronatelor Bancare din Romania (CPBR) si CEO Banca Comerciala Romana, la o intalnire…

- Șansele Romaniei de gazdui un hub regional pe piața gazelor naturale sunt pe cale sa fie compromise, atatea cat mai erau, caci resursele din regiunea caspica ar putea ajunge in Europa mai devreme pe alt traseu decat prin Romania. Mai mult, exploatarea celui mai mare zacamant din Marea Neagra nu mai…

- Romania va dobandi caracterul de destinatie pentru 365 de zile daca in regiunile montane vor fi dezvoltate obiective pentru ca aceste zone sa fie atractive pentru turisti in orice zi a anului, a declarat ministrul Turismului, Bogdan Trif. Acesta a inspectat marti stadiul lucrarilor pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis va fi primit in aceasta seara (ora 21.00) de presedintele SUA Donald Trump. Este a doua intalnire la Casa Alba intre cei doi sefi de stat in decurs de numai doi ani. Vor fi trei mari teme pe agenda discutiilor: problema vizelor, investitiile in Marea Neagra si prezenta militarilor…

- Indragostiții de litoral cu posibilitați materiale cauta case de vanzare in Constanța. Iar piața imobiliara pe litoralul romanesc s-a dezvoltat simțitor. Și prețurile sunt pe masura, așa incat Constanța se numara printre cele mai scumpe orașe din Romania. Regiunea Constanței este principala atracție…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, intr-o discutie cu jurnalistii pe tema vizitei sale in USA ca Romania vrea ca Exxon sa nu se retraga din Marea Neagra si ca Guvernul e dispus sa repare OUG 114. De asemenea, printre obiectivele pentru vizita la Washington sunt consolidarea parteneriatului strategic…