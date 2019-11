Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații Victor Costache a anunțat joi, la preluarea mandatului, ca o prioritate pentru el in acest mandat va fi rectificarea bugetara pozitiva.„O prioritate este de a gasi imediat o soluție pentru o rectificare bugetara pozitiva. Ma voi lupta...”, a spus Victor Costache, fiind…

- Florin Cițu, ministrul Finanțelor, a postat pe Facebook, cu puțin timp inainte de a avea loc ceremonia de depunere a juramantului la Palatul Cotroceni, un selfie in care apar mai mulți membri ai Cabinetului, inclusiv premierul Ludovic Orban.In fotografia postata de Florin Cițu (ministrul de…

- In fotografia postata de Florin Citu, surprinsa cel mai probabil in drum spre Cotroceni, pentru depunerea juramantului, apar premierul Ludovic Orban si mai multi ministri, intre care Victor Costache- Sanatate, Monica Anisie - Educatie, Virgil Popescu- Economie si Adrian Oros- Agricultura.

- Consilierii locali bacauani au aprobat, joi, imparțirea celor 29,15 milioane de lei dați de Guvernul Romaniei la ultima rectificare de buget. Banii au venit strict pentru cheltuielile necesare funcționarii Primariei, nu și pentru investiții iar propunerea primarului Cosmin Necula a fost sa se aloce…

- Prima criza din domeniul Sanatatii care trebuie gestionata este cea a rezidentilor, a declarat, marti, la audierea in comisiile de specialitate din Parlament, Victor Costache, propus pentru a prelua portofoliul de la Ministerul Sanatatii in Guvernul Orban. Costache a spus ca imediat dupa audierea…

- Medicul Victor Costache este propunerea lui Ludovic Orban pentru Ministerul Sanatații. Acesta este anchetat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia intr-un dosar de ucidere din culpa, dupa ce in anul 2017 o pacienta ar fi murit singura in salon, iar medicul a scris in documente ca acesteia…

- Acuzații grave la adresa medicului Victor Costache, nominalizat pentru Ministerul Sanatații in viitorul guvern. Numele chirurgului apare intr-un dosar instrumentat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba.

- Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) Vasile Ciurchea, a declarat, luni, ca toti pacientii cu amiotrofie musculara spinala vor intra in tratament dupa rectificarea bugetara din luna noiembrie. ‘In toate tarile din lume exista prioritizare, in toate tarile exista lista de asteptare…