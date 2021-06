Ludovic Orban vorbește despre posibilele remanieri din Guvernul Cîțu: "Din punctul meu de vedere..." Ludovic Orban nu crede ca se impune o remaniere guvernamentala „De o remaniere eu nu am auzit nimic oficial. Din punctul meu de vedere, ministrii PNL si-au facut datoria. De altfel, e si prematur dupa nici sase luni de guvernare sa te apuci sa faci remanieri. Daca cineva gandeste o remaniere, trebuie sa spuna cu voce tare. Eu nu am auzit de o remaniere si nu consider ca e necesara, pentru ca am incredere in toti ministrii PNL, inclusiv cei care il sprijina pe premierul Florin Citu”, a declarat Ludovic Orban aflat, duminica, la Piatra Neamt.Premierul Cițu ar putea folosi remanierea guvernamentala… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- O arma foarte eficienta pentru o scurta perioada de timp utilizata de opozitie impotriva guvernului este stirea despre remanierea unor ministri. Emil Boc pe vremea cand era prim ministru a rezolvat problema raspunzand sec la intrebarea despre remaniere: „Remanirea se face nu se discuta!”. Iar atunci…

- Prim-ministrul Romaniei ia in calcul o remaniere guvernamentala la inceputul lunii iulie. Pe lista miniștrilor care ar urma sa fie schimbați figureaza cinci nume, trei de la PNL, doua de la USR PLUS. Ar fi vorba despre Adrian Oros (Agricultura), Alexandru Nazare (Finanțe) și inca un liberal iar de la…

- Florin Citu vrea 5 remanieri la 1 iulie. 3 ministri de la PNL si doi de la USR PLUS. Se pare ca premierul profita la maximum de regula de aur care ii da puteri depline cand vine vorba despre remanieri. Liberalii Adrian Oros (Agricultura), Alexandru Nazare (Finanțe) și inca un ministru a carui identitate…

- Premierul ar putea folosi remanierea guvernamentala ca arma politica inainte de congres. Și asta pentru ca in iunie ar putea avea loc o evaluare a miniștrilor care sa marcheze șase luni de guvernare.Lista posibilelor plecari din executiv, conform unor surse g4media, citate de Realitatea PLUS:- Adrian…

- Premierul Romaniei, Florin Citu, si ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, sunt cei mai prezenti membri ai Guvernului in mass-media, in timp ce printre codasi sunt ministrii Stelian Ion (Justitie) si Alexandru Nazare (Finante), detinatori ai unor portofolii cu greutate, dar a caror activitate nu e aproape…

- Fuziunea prin absorbtie dintre USR si PLUS a fost aprobata, vineri, definitiv, de catre Curtea de Apel Bucuresti. Aceasta situatie ridica insa si unele probleme in noul USRPLUS, in contextul competitiei interne pentru desemnarea viitorului ministru al Sanatatii. Vlad Voiculescu a fost propus…

- Florin Cițu implinește astazi 49 de ani , iar cu aceasta ocazie, i s-a oferit un cadou. Vicepremierul Dan Brana a anunțat pe pagina de Facebook ce dar i-au cumparat colegii șefului Guvernului, potrivit Digi24. „Astazi e ziua colegului nostru Florin Citu, premierul Romaniei. Impreuna cu colegii Catalin…

- Vicepremierul Dan Barna i-a luat lui Florin Cițu, nascut pe 1 aprilie, un cadou pentru care “au pus mana de la mana” mai mulți colegi din USR. „Impreuna cu colegii Catalin Drula, Cristian Ghinea, Vlad Voiculescu, Claudiu Nasui, Stelian Ion, Ciprian Teleman și Sergiu Hossu am pus mana de la mana și am…