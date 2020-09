Stiri pe aceeasi tema

- "Gandirea noastra este aceea de a implementa un proiect de conectare a arealului metropolitan Galati-Braila cu toate retelele de transport important. Investitiile in infrastructura de transport in Galati si Braila in urmatorii 5-6 ani vor asigura conectarea Galatiului si Brailei de coridorul 4 paneuropean.…

- Premierul Ludovic Orban spune ca investițiile in infrastructura sunt o prioritate zero a Romaniei, deoarece vor contribui la dezvoltarea economiei. Declarația a fost facuta la inaugurarea unui nou tronson din Autostrada Transilvania, Iernut-Chețani, care are o lungime de 18 kilometri.

- Premierul Ludovic Orban a fost prezent, joi, la inaugurarea unui terminal de cereale in Portul Constanta, spunand ca trebuie utilizat la maxim in beneficiul Romaniei avantajul strategic dat de port. “Vrem, nu vrem, avem un mare avantaj. Romania are principala poarta de intrare-iesire a Europei care…

- Premierul Ludovic Orban a fost prezent, joi, la inaugurarea unui terminal de cereale in Portul Constanta, spunand ca trebuie utilizat la maxim in beneficiul Romaniei avantajul strategic dat de port. “Vrem, nu vrem, avem un mare avantaj. Romania are principala poarta de intrare-iesire a Europei care…

- Premierul Ludovic Orban lanseaza o previziune și spune ca Romania va avea niste oportunitati de care pana in prezent nu s-a bucurat. “In urmatorii sapte ani, Romania va avea niste oportunitati pe care nu le-a avut in istorie. In primul rand, este vorba de pozitionare geopolitica pe care o are Romania,…

- Premierul Ludovic Orban, a declarat luni ca, cel mai probabil, la rectificarea bugetara urmatoare vor fi alocate sume suplimentare ministerelor Transporturilor, Dezvoltarii, Sanatatii si Educatiei. "Ministerul Finantelor a inceput dialogul si analiza pe executia bugetara, pe nevoile de sustinere a cheltuielilor.…