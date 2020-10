Stiri pe aceeasi tema

- Rata incidentei cumulate de transmitere a COVID-19 la nivelul Capitalei este sub 1,5/1.000 locuitori, a declarat, joi, premierul Ludovic Orban contrazicandu-l in acest fel pe președintele Klaus Iohannis care s-a aratat ingrijorat de numarul mare de imbolnaviri din ultima perioada. Președintele Iohannis…

- BILANT coronavirus 30 septembrie Romania. Pana astazi, 30 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 127.572 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 102.476 de pacienți au fost declarați vindecați. Citeste si: RECORD de infectari cu COVID-19 in Bucuresti.…

- "Sunt ingrijorat de ce am vazut astazi. Facem o analiza foarte serioasa si vom anunta dupa videoconferinta cu prefectii la care vor participa ministrul de Interne, ministrul Sanatatii, vicepremierul Raluca Turcan, secretarul de stat Raed Arafat - deci toti factorii implicati in batalia COVID", a…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.111 cazuri noi de Covid-19, din 21.049 de teste efectuate. Crește insa numarul deceselor, alte 51 de persoane au murit din cauza infecției cu coronavirus. La terapie intensiva sunt internați 460 de pacienți. Pana astazi, 15 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost…

- Romania inregistreaza 1.087 cazuri noi de coronavirus și 37 de decese noi in ultimele 24 de ore. Cele mai multe cazuri noi sunt in București -154. In Timiș au fost inregistrate zece cazuri noi. Pana in 16 august, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 70.461 de cazuri de persoane infectate cu noul…

- Județele cu cele mai multe cazuri de coroanvirus vor fi supuse restricțiilor decise de autoritați, incepand cu 1 august. Capitala este in acest moment cel mai mare focar de Covid-19 din Romania, cu 5.887.

- Autoritațile din Prahova au anunțat ca, in județ, au fost testate pozitiv inca 35 de persoane, de la ultima raportare, iar in același interval au survenit și doua decese noi la pacienți testați pozitiv. Cel mai recent caz a fost inregistrat acum cateva ore. O situația alarmanta este cea a secțiilor…