- Accident rutier in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier, in care sunt implicate…

- RAJA SA va intrerupe furnizarea apei, joi ndash; 20 mai 2021, in intervalul orar 08.00 ndash; 19.00 in localitatea Tuzla, judetul Constanta.In vederea executarii lucrarilor de reabilitare a conductei de distributie apa potabila, din localitatea Tuzla, judetul Constanta, RAJA S.A. va intrerupe furnizarea…

- Lansare Campanie nationala ldquo; Curatenia Pamantului incepe cu Noi", in judetul Constanta, cu ocazia Zilei Pamantului Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate ndash; A.N.A.N.P, da startul Campaniei Nationale ldquo;Curatenia Pamantului incepe cu Noi", in ziua de 22 aprilie 2021, in judetul…

- Accident rutier pe DN29, catre localitatea Cumpana, judetul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe DN39, catre localitatea Cumpana, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs intre…

- Guvernul a prelungit joi starea de alerta pentru 30 de zile și a adaugat noi prevederi pentru perioada Sarbatorilor de Paște. De asemenea, Hotararea de Guvern prevede limitarea gradului de ocupare in stațiunile de pe litoral la 70%. Potrivit documentului adoptat de Guvern, in noaptea de Inviere sunt…

- A avut loc un accident rutierIn cursul zilei de 31 martie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in localitatea Vadu, judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, a avut loc un accident rutier intre un autoturism si un scuter, pe strada Pescarilor din loc.…

- Accident rutier in judetul Tulcea. Au fost implicate doua autoturisme. Unul dintre soferi a fost ranit.La data de 10 martie a.c., politistii tulceni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, pe strada Heracleea din localitatea Enisala, intre un autoturism condus de o femeie de…

- Patru noi fluxuri de vaccinare vor deveni operationale, in judetul Constanta, incepand de luni, 15 martie 2021.Cabinetele vor face parte din noile centre de vaccinare autorizate de DSP Constanta, din localitatile Techirghiol, Cogealac, Navodari si Eforie Nord.Imunizarea se va face cu vaccinul Moderna.…