- Profesorii nu vor fi afectați de noul cadru pe care Guvernul il gandește pentru sectorul bugetar, care prevede o perioada de lucru de 15 zile urmata de alte 15 zile de șomaj tehnic.„(…) in ceea ce privește profesorii, mai ales ca este nevoie de o creștere a activitații profesorilor pe final de an (școlar)…

- "Nu este aceasta prima masura vizata (economii la bugetul de stat n.r.), prin reducerea programului de lucru ne propunem sa fim corecți. Din moment ce se reduce programul de lucru este normal sa se reduca și veniturile. Aceasta este o masura de corectitudine fața de sistemul public, așa cum au facut…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit miercuri seara, la B1 TV, despre Ordonața de Urgența care-i vizeaza pe bugetari și spune ca s-ar putea lua o masura similara șomajului tehnic din privat, iar unii bugetari ar putea lucra 15 zile, iar apoi ”sa stea acasa pe bani mai puțini”.Premierul…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat miercuri seara, la B1 TV, ca Guvernul pe care-l conduce va implementa un program special pentru anumite sectoare din sistemul public, pe perioada pandemiei de coronavirus. Astfel, se ia in calcul ca o jumatate dintre angajați sa lucreze 15 zile, apoi sa stea 15 zile…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica, la Romania TV, ca nu s-a discutat in Guvern despre trecerea cadrelor didactice in somaj tehnic, pe perioada inchiderii scolilor. "Nu a existat nicio discutie privind somajul tehnic pentru cadrele didactice, trebuie sa tina orele, prin platformele online,…

- Ministrul muncii, Violeta Alexandru și șeful cancelariei, Ionel Danca, au prezentat masurile adoptate de Guvern pentru acordarea șomajului tehnic. Precedenta ordonanța de urgența a fost completata astfel incat unele proceduri sa fie simplificate. Ministrul muncii a precizat ca toate companiile, IMM-urile,…

- Premierul Ludovic Orban i-a transmis, luni, ministrului Muncii, Violeta Alexandru, sa il demita pe seful de Inspectoratul Teritorial de Munca. Ministrul mucnii anunta in sedinta ca se afla in proces de evaluare la nivelul institutiilor din subordonare, si va prezenta in Guvern, curand, o situatie. "Poate…

- Premierul Ludovic Orban, in ședința de Guvern de luni, a facut referire la șeful ITM. „Suntem la finalul unui amplu proces de consultare, care a inclus opinia sindicatelor și patronatelor cu privire la organizarea Ministerului Muncii și Protecției Sociale. (...) Suntem in proces de organizare…