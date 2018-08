Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban și mai mulți lideri liberali, în frunte cu Vasile Blaga, ar fi discutat, marți, cu președintele Klaus Iohannis, pe fondul tensiunilor din partid, au declarat pentru G4Media.ro mai multe surse apropiate discuțiilor.

- Fostul lider al PNL, Vasile Blaga, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca nu s-a intalnit cu președintele Klaus Iohannis și ca este de cateva zile plecat la Mamaia, in contextul in care in spațiul public au aparut informații, pe surse, ca cei doi ar fi avut o intalnire joi, la Palatul Cotroceni."N-am…

- Liderul PNL Ludovic Orban a declarat ca, desi nu cunoaste continutul discutiilor din cadrul intalnirii presedintelui Klaus Iohannis cu premierul Viorica Dancila, cu siguranta seful statului i-a atras atentia prim-ministrului legat de un posibil OUG pentru amnistie si gratiere.

- PNL trece prin clipe fierbinți! Ludovic Orban nu mai e dorit președinte și a fost convocat Consiliul Național, unde se incearca un puci. Un numar de 16 liberali, printre care se afla liderul PNL București, Cristian Bușoi, și președinții filialelor de sector, au intocmit o lista prin care cer demiterea…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, vrea sa relaxeze criteriile de demitere a presedintilor de filiale, cu scopul de a-i debarca pe Cristian Busoi si pe Iulian Dumitrescu, principalii sai rivali in partid. Cei doi au incercat la randul lor sa convoace un Congres extraordinar pentru a-l rasturna pe Orban, au…

- Liderii liberali au dat, marti, un vot de sustinere pentru Ludovic Orban pe tema plangerii penale facuta de acesta impotriva premierului Viorica Dancila. Doar trei persoane au votat „impotriva“, printre acestea fiind prim-vicepresedintele Iulian Dumitrescu si vicepresedintele Marian Petrache, in timp…

- Cozmin Gusa evidențiaza ca plangerea penala depusa de Ludovic Orban pe numele lui Liviu Dragnea și al Vioricai Dancila este cel mai dur joc al Opoziției din ultimul an, iar in spatele reacției Alinei Gorghiu, care se dezice de demersul ”coerent” al liderului PNL, ar putea sta chiar Florian Coldea.Cozmin…

- Plangerea lui Orban, inregistrata la DIICOT și repartizata unui procuror, pentru analiza, au precizat surse judiciare pentru Libertatea. Dupa ce liderul PNL a sesizat Parchetul General, in cazul Ambasadei din Israel, premierul Viorica Dancila și liderul PSD Liviu Dragnea fiind vizați pentru inalta tradare…