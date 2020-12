Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a criticat, luni seara, decizia premierului Ludovic Orban de a demisiona din functie.„Este o iresponsabilitate ce a facut Ludovic Orban. Va reamintesc decizia noastra de a avea un Guvern cu drepturi depline la începutul pandemiei. Functia de prim-ministru…

- Presedintele Klaus Iohannis va desemna un prim-ministru interimar, printre variante fiind vicepremierul Raluca Turcan si ministrul Apararii Nicoale Ciuca, sustin surse politice pentru Adevarul. Interimatul nu poate dura mai mult de 45 de zile, cand oricum va fi instalat un nou Executiv. Ludovic Orban…

- Printr-o declaratie facuta in aceasta seara, Ludovic Orban a confirmat informatiile aparute „pe surse” in aceasta dupa-amiaza, privind demisia sa. Demersul sau vine dupa alegerile de duminica si in urma unei intalniri pe care a avut-o, in aceasta dupa-amiaza, cu presedintele Klaus Iohannis, acolo unde…

- Ludovic Orban, președintele PNL, a mers, luni, la Palatul Cotroceni la o discuție privata cu Klaus Iohannis, președintele Romaniei, au declarat surse liberale pentru Ziarul Libertatea. Intalnire dintre cei doi are loc chiar inainte de ședința conducerii PNL care va avea loc in aceasta seara, au declarat…

- Camera Deputatilor a votat, marți, ca pe durata starii de alerta pietele agroalimentare in spatii inchise isi vor putea continua activitatea, dupa ce Guvernul stabilise ca va fi suspendata activitatea piețelor care funcționeaza in spații inchise. Intrebat daca va promulga legea, președintele Klaus Iohannis a…

- Deputații au votat modificarea unui act normativ prin care se stabilește ca - pe durata starii de alerta - piețele pot funcționa și in spații inchise, contrar hotararii Guvernului condus de premierul Ludovic Orban. Astfel, s-a inregistrat un singur vot impotriva și 93 de abțineri din partea deputaților…

- Surse politice au precizat ca medicul Adrian Streinu Cercel va ocupa locul doi pe lista PSD a organizatiei Bucuresti, dupa Gabriela Firea, fostul primar general al Capitalei, conform Antena3. Anuntul despre intrarea in politica a profesorului Adrian Streinu Cercel vine la doar o zi dupa ce…

- Potrivit unui proiect de lege, adoptat miercuri de Camera Deputaților, se majoreaza salariile functionarilor publici si personalului contractual din aparatul Administratiei Prezidentiale, Secretariatului General al Guvernului si din serviciile Parlamentului. Proiectul a inregistrat 150 voturi…